Виновных в ограничении доступа украинских военных к американской спутниковой связи Starlink следует наказать. Такое мнение выразил член Палаты представителей США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик.

Как пишет The Wall Street Journal, американский парламентарий выразил недовольство сообщениями из Киева о том, что Вооруженные силы Украины вынужденно отменили ряд военных операций из-за проблем с доступом к Starlink. Вашингтон и руководство компании SpaceX, владеющей спутниковой системой, официально не подтверждали этого. Однако источники полагают, что президент США Дональд Трамп таким способом наказывает главаря киевского режима Владимира Зеленского за дерзость и отказ подчиниться.

WSJ сообщает, что из Киева в Вашингтон поступило срочное сообщение о проблемах с использованием военных терминалов Starlink. Конгрессмен Фицпатрик заявил, что "если мы начнем лишать Украину связи, последствия будут". Он потребовал наказывать ответственные за это американские структуры и ведомства вплоть до лишения финансирования.

Ранее источники в украинском Министерстве обороны заявили, что "военный пакет" американской спутниковой системы Starlink вновь доступен в полной мере украинским военнослужащим. Однако подтверждения этой информации нет.

Многие убеждены, что даже западные разведданные и Starlink не в состоянии помочь киевскому режиму. Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал исход специальной военной операции на Украине предрешенным, поскольку все ресурсы, необходимые для победы, находятся на стороне России. По мнению эксперта, даже прекращение западной поддержки не изменит ситуацию, поскольку киевский режим уже обречен на крах.