Новые тревожные вести о попавшей в реанимацию Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице. Медики спасают артистку в реанимации. Состояние актрисы оставляет желать лучшего.

Сейчас появились новости о том, как чувствует себя вдова артиста и писателя Василия Шукшина. Как передает Mash, Лидия Федосеева-Шукшина не понимает, что находится в больнице. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное.

Актриса по-прежнему в реанимации и получает кислород через носовые канюли. Ее сердце бьется нерегулярно. Кроме того, у артистки нарушен слух, а также снижены когнитивные функции — страдают память и внимание. Во времени и пространстве Федосеева-Шукшина не ориентируется, но помнит, кто она, свое имя и возраст.

Ранее подруга, адвокат Юлия Вербицкая-Линник говорила, что в последнее время Лидия Федосеева-Шукшина находилась дома. Время от времени ее посещали поклонники. За актрисой приглядывала младшая дочь Ольга.

Напомним, что год назад Лидия Федосеева-Шукшина перенесла операцию на сердце — ей провели стентирование. Но состояние актрисы удалось стабилизировать ненадолго. В феврале ей стало хуже, она снова начала жаловаться на сильные боли в сердце и одышку. Врачи обнаружили у прославленной актрисы сердечную недостаточность.

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