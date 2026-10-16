Еще пара дней золотой осени: Москву после дождей ждет сухая теплая погода

Сухая и малооблачная погода прогнозируется в столичном регионе в начале недели, которая стартует 19 октября.

Как предупредил в социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, наряду с прекращением дождей москвичей ожидают сильные суточные колебания температуры: от нуля-пяти градусов по ночам до 12 градусов в течение дня.

Этому будут предшествовать, согласно прогнозу "Яндекс. Погоды", относительно теплые выходные 17-18 октября. Днем термометры будут показывать от восьми до 15 градусов тепла, осадки не ожидаются, пишут "Известия".

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что с начала октября в Москве выпало 29 миллиметров осадков, что составляет 41% от месячной нормы. Однако, подтверждает метеоролог в своих соцсетях, зона интенсивных дождей покинула столичный регион, поэтому с 16 октября в городе ожидается пара дней сухой и теплой погоды.

Специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал MSK1.RU, что в предстоящий уикенд погоду в Москве определит гребень антициклона с юго-востока. Благодаря этому природа подарит жителям и гостям столичного региона еще пару дней золотой осени. Однако уже 18 октября через Подмосковье может пройти холодный атмосферный фронт, который принесет облака и небольшие дожди, а с началом рабочей недели ощутимо похолодает.