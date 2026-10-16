В Москве наградили победителей международной премии "Евразия". Торжественная церемония прошла в национальном центре "Россия".

Конкурс проводят уже во второй раз. Он направлен на популяризацию русского языка, сохранение традиционных ценностей и укрепление культурных связей. В этом году значительно выросло количество участников - более чем в два раза. Поступило свыше пяти с половиной тысяч заявок.

Свои инициативы предлагали не только жители России и государства СНГ, но и Китая, Индии, Ирана, Италии, Бразилии, США. Всего было представлено более 70 стран.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: "Все хотят беречь собственные языки и все хотят беречь и развивать единый язык общения - русский язык. Все хотят делать так, чтобы вот это единство было абсолютно взаимовыгодным и абсолютно на равных условиях для всех. И основывалось исключительно на взаимном уважении и взаимной вере в собственные силы".