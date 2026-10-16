Tesla показала "летающий" спорткар

Летающий автомобиль уже не фантастика, а реальность. Американская компания Tesla представила новый электрический спорткар.

На презентации он проехал по отвесной рампе. Затем оторвался от неё, сделал оборот в воздухе и приземлился. В ходе другого испытания преодолел препятствие из припаркованных машин. Новая модель оснащена специальной системой вентиляторов, создающих дополнительную прижимную силу, а также газовыми соплами, позволяющими управлять положением автомобиля в воздухе.

Поражает и скорость разгона - до 100 километров в час менее чем за секунду. Начать серийное производство компания планирует в 2028 году.

