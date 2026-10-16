В России проходит общенациональная донорская акция "Мы вместе"

В России проходит общенациональная донорская акция "#МЫВМЕСТЕ | Дарим жизнь". Организаторами выступают Министерство науки и высшего образования, экосистема Добро.рф и Федеральное медико-биологическое агентство.

Студенты и преподаватели по всей стране сдают кровь, более тысячи человек уже вступили в регистр доноров костного мозга. Главная задача акции – привлечь внимание молодежи к донорству и показать, как каждый человек может помочь пациентам, нуждающимся в переливании крови.

В рамках образовательной программы проводят лекции и встречи с врачами, действующими донорами и медицинскими специалистами.