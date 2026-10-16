Собянин рассказал, как Москва развивает стационарную медицину для детей

За последние пять лет объем высокотехнологичной медицинской помощи детям в Москве вырос вдвое. Как сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин, только за прошлый год качественное лечение в городских клиниках получили более 330 тысяч детей, в том числе около 60 тысяч пациентов из других регионов России.

Сегодня в столице работают девять детских стационаров. Недавно открылся новый комплекс детской больницы святого Владимира. На улице Алябьева строится многопрофильный медицинский центр.

Для недоношенных младенцев и детей, перенесших критические состояния в первые дни жизни, в Москве работает проект "Ранняя помощь". В больницах внедряют современные методы диагностики, развивают раннюю реабилитацию и создают условия для комплексного сопровождения пациентов, которым требуется длительное лечение.