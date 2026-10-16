Юлия Савичева объявила о разводе: "Моя жизнь перевернулась с ног на голову"

Юлия Савичева разводится с мужем Александром Аршиновым. Пара была вместе более десяти лет.

Важную новость популярная исполнительница объявила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Оказывается, на протяжении многих недель Юлия Савичева переживала серьезный семейный кризис. Его результатом стало расставание артистки с мужем.

"Вот уже полгода я в диком стрессе. Моя жизнь перевернулась с ног на голову. Сейчас я нахожусь в процессе развода с мужем. Розовые очки окончательно спали с моих глаз", - объявила Савичева.

Однако, по словам певицы, в самые тяжелые моменты ее спасает творчество. "Вселенная всегда посылала мне музыку в трудные периоды жизни, и вот сейчас все повторяется, за что я ей очень благодарна. Демо песни "Я не люблю тебя" пришло тогда, когда я съезжала из нашей общей квартиры. Я слушала и рыдала", - поведала артистка.

Певица не намерена сдаваться и надеется на лучшее. "Музыка всегда помогала мне выразить то, что внутри. Несмотря ни на что, я иду вперёд дальше. Я знаю, что все будет хорошо", - заключила исполнительница.

Комментаторы в Сети, едва оправившись от шока, поторопились поддержать Юлию Савичеву. "Юля, ты у нас одна! Очень просим беречь и всегда выбирать себя", "Всё будет 100% хорошо Сил тебе, Юлечка", "Держись, Юлечка", - высказались фанаты.

Напомним, после нескольких лет отношений Савичева и Аршинов поженились в 2014 году. Через два года у них родилась дочь Анна. Примечательно, что еще до свадьбы пара переживала кризис. Так, в 2012 году Савичева много времени проводила на съемках и гастролях, а ее возлюбленный Александр Аршинов засиживался в музыкальной студии. На артистку навалились усталость и апатия. После очередной ссоры она бросила Аршинова и полгода жила одна. Однако потом Александр смог вернуть Юлию.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>