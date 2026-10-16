Киев получил новый удар под дых: США прекратили продажу оружия союзникам

Американские власти решили прекратить поставки боеприпасов своим союзникам ради восстановления собственных резервов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

Как пояснил политик в интервью Newsmax, "в последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим". При этом американский лидер особо подчеркнул, что предыдущая администрация "растратила много наших боеприпасов, отдавая их Украине", намного меньше было израсходовано на боевые действия против Ирана.

Сроки возобновления поставок Трамп не указал, ограничившись обещанием о том, что "когда мы пополним наши запасы, действительно пополним, мы снова начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас".

Как подсчитал телеканал CBS News, критическая нехватка боеприпасов для комплексов противоракетной обороны, с которой столкнулась американская армия, сохранится минимум до 2030 года. Даже если полностью прекратить расходование боекомплекта, восстановление запасов до уровня декабря 2025 года займет не менее пяти лет из-за ограниченных мощностей производственной базы.

Эксперты отмечают, что Украине придется несладко, если она не сможет получать американские вооружения как напрямую от США, так и от Европы, приобретающей боеприпасы, оружие и технику у Вашингтона в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Список приоритетных запросов Украины).

The Economist предупреждает: прекращение поставок американского оружия на фоне разногласий США и Украины будет иметь катастрофические последствия для киевского режима. Именно эта схема обеспечивает 95% перехватчиков Patriot и значительную часть ракет для истребителей F-16, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ).