Россиянам объяснили, почему можно не бояться оспы обезьян

Заражение так называемой оспой обезьян возможно лишь при очень тесном контакте с инфицированным. Об этом рассказал в пятницу, 16 октября, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Один из ведущих эпидемиологов России рассказал, что встретился с человеком, госпитализированным в Московской области с оспой обезьян: "Вот передо мной больной, и я с ним пообщался". Угрозы общественному здоровью нет, близко контактировавшие с пациентом люди находятся в обсервации — такова общепринятая медицинская практика.

Заразиться оспой обезьян возможно лишь при очень плотном контакте, подчеркнул Онищенко. Он уточнил, что "можно дышать, кашлять, там общий пот, одежда, кровь, биологические жидкости".

Профессор кафедры "Охрана окружающей среды" Пермского политеха, доктор медицинских наук Лариса Волкова подтвердила, что основным путем заражения оспой обезьян считается длительный тесный контакт с больным: через поврежденную кожу, слизистые оболочки, биологические жидкости, воздушно-капельным путем или через предметы быта, широко распространен половой путь заражения.

Эксперт, которую цитирует РИА Новости, перечислила профилактические меры. Чтобы минимизировать риск инфицирования оспой обезьян, она призвала избегать контактов с дикими животными и уже заболевшими людьми, важно соблюдать чистоту и личную гигиену, в том числе тщательно мыть руки после посещения общественных мест.

Ранее главный санитарный врач страны Анна Попова подчеркивала, что риск завоза оспы обезьян в Россию и по-прежнему существует. Тем не менее, на сегодняшний день рисков распространения оспы обезьян в Российской Федерации нет, поскольку Роспотребнадзор выявляет "каждый случай, оперативно принимает меры, локализуя любой потенциальный очаг".