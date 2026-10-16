Лавров заявил о планах радикалов использовать Афганистан для атак на Россию

Террористическая группировка "Исламское государство"* хочет использовать Афганистан для атак на Центральную Азию и Россию.

Радикалы стремятся подорвать власть в Кабуле, чтобы использовать Афганистан как опорный пункт в распространении терроризма и наркотиков в регионе.

Москва продолжит оказывать посильную гуманитарную помощь Афганистану. Лавров подчеркнул, что страна должна оставаться независимым и мирным государством, свободным от терроризма и наркотиков.

*организация признана террористической и запрещена в России