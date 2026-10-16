95-летняя актриса Лидия Доротенко скитается по метро и просит милостыню: приемный сын на нее наплевал

У Лидии Доротенко печальная судьба. Она хоть и снималась в самых знаменитых картинах, но слава ее обошла стороной, да и в личной жизни не сложилось.

В августе Лидии Доротенко, которая отметилась в таких фильмах как "Брат", "В ожидании чуда" и "Полосатый рейс", исполнилось 95 лет. Журналисты выяснили, где она и чем занимается. Открывшиеся обстоятельства вызвали шок.

Оказалось, актриса скитается по метро и просит милостыню. Ее нашли в ужасном состоянии. Выяснилось, что Лидия Доротенко не состоит в Союзе кинематографистов, поэтому не может рассчитывать на социальную поддержку со стороны профессионального сообщества.

Но самое ужасное, что и родственники не спешат ей помогать. "У нас нет отношений. Она мне неродная мать, взяла меня из детского дома для того, чтобы я ее в старости лет кормил. А то, что она мне дала квартиру своей мамы, и то разделила ее. У нас теперь коммунальная квартира, понимаете? Ну, какие могут быть отношения? Вот мне, честно говоря, глубоко наплевать, что с ней будет и как она там живет", - отрезал сын Ярослав в программе "Пусть говорят".

Сейчас ему 58 лет. По словам мужчины, у него остались только негативные воспоминания о приемной матери. "Она мне лопатой в лицо кинула, когда я отказался копать картошку, и пробила мне губу, на которой до сих пор шрам. Второй раз, когда она меня на горох поставила за то, что я съел лишние конфеты", - сообщил мужчина.

Но самое чудовищное, по его словам, что когда ему было шесть лет, актриса сдала его обратно в детский дом и он вырос там.

Впрочем, пытался наладить отношения с Лидией Доротенко сын Ярослава, внук Андрей. Но у него ничего не получилось. Он пожаловался деду, двоюродному брату актрисы Анатолию Торопову, что та обвиняла родню в побоях, поэтому видеться с ней у внука желания нет.

"Если с ней что-то случится, только тогда я приеду и буду помогать. Я, честно говоря, наприезжался. Вы не обижайтесь, ради Бога. Это ваш выбор был приехать к ней, не зная всей ситуации, а я, к сожалению, знаю. 40 раз написано заявление, что побои у нее и 100 раз ее выгоняли… Она была в больнице. Все врачи сказали: "Деменции нет. Старческая слабость". Себе урон не наносит, людям не мешает..." - привели на шоу телефонный разговор родственников.

Сам Анатолий тоже отвергнут именитой сестрой. "Она решила развестись с мужем, приемный сын Ярослав с ней остался. После этого она стала совсем жесткая. Такая: я сказала и все!" - пояснил брат актрисы.

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