"Столько воспоминаний и столько грусти": Игорь Крутой не может смириться со смертью Дмитрия Хворостовского

Дмитрий Хворостовский скончался утром 22 ноября 2017 года. Оперный певец умер от рака. Последние свои дни он провел в Лондоне в окружении семьи. Великому баритону было всего 55 лет.

А сегодня, 16 октября, ему бы исполнилось 64 года. Почтил память легендарного исполнителя композитор Игорь Крутой. Продюсер так и не смирился со смертью артиста, который был еще и его другом. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Игорь Крутой оставил трогательное сообщение о почившем певце.

"Есть голоса, которые невозможно забыть. Есть артисты, чье присутствие на сцене становится частью истории. И есть люди, чье отсутствие с годами ощущается только острее. Дима был именно таким", - начал Крутой.

Композитор и певец работали вместе, но Игорь Крутой запомнил его не только как выдающегося исполнителя, но и человека с особыми душевными качествами. "Это была встреча с личностью огромного масштаба", - заявил композитор.

Он выразил мнение, что хоть сейчас и появляются другие артисты, но место Дмитрия Хворостовского так никто и не занял. "Его голос, его харизма, его человеческое достоинство были абсолютно уникальны", - считает продюсер.

Крутой не сдержал тоски по Хворостовскому. "Сегодня в этом дне рождения столько воспоминаний и столько грусти…" - признался он.

В заключение композитор обратился напрямую к певцу: "С днем рождения, Дима. Спасибо за музыку, за дружбу, за то, что ты был и навсегда останешься в нашей жизни. Светлая память. Любовь. И бесконечное восхищение. Твое место — навсегда твое. Или Твое место - навсегда в моей душе".

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