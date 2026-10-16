Евросоюз не снимет с России ни одной рестрикции и ускорит работы над очередным пакетом санкций. Такое обещание дала в пятницу, 16 октября, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во второй день саммита Евросоюза фон дер Ляйен вновь пообщалась с журналистами. Хотя в первый день мероприятия Украину фактически проигнорировали, глава ЕК дала понять, что украинская тематика не исчезла полностью из повестки.

Представитель официального Брюсселя заверила, что Европейский союз "не отменит ни единого пункта санкций" против России "до завершения войны". Кроме того, председатель Еврокомиссии совместно с главой Евросовета Антониу Коштой пообещали киевскому режиму дальнейшие поставки оружия и поддержку столько, "сколько будет нужно", сообщает ТАСС.

Эти заверения прозвучали вслед за заявлением президента США Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты прекращают поставки вооружений союзникам до тех пор, пока американские арсеналы не будут восполнены. Эксперты предупреждают: Киеву придется несладко, если он не сможет получать оружие как напрямую от США, так и от Европы через программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, Список приоритетных запросов Украины).

Главарь киевского режима Владимир Зеленский тем временем открыто выражает недовольство тем, что деньги от дизельной сделки Вашингтона и Москвы пройдут мимо его кармана. Утративший легитимность президент Украины признался: его не устраивает, что эти средства будут потрачены "не на поддержку нас".