Новая напасть: нашествие волков зафиксировали в регионах

Вслед за чередой нападений медведей на людей в ряде российских регионов появились сообщения о новой потенциальной опасности: волки стали чаще заходить в населенные пункты и совершать нападения на сельскохозяйственных и домашних животных.

Член Президиума Всероссийского общества охраны природы Тимур Усманов, на которого ссылается SHOT, рассказал, что стало больше обращений о появлении волков в Московской области: в Талдоме, Дмитрове, Серпухове и Шатуре.

Тревожные сообщения поступали также из Ленинградской области — жительница Гатчинского района, гулявшая с собакой, рассказала, что чудом спаслась от волка. В Арамили Свердловской области несколько волков разгуливали у жилых домов. В Староминском районе Краснодарского края хищники нападали на скот.

Волки забегают в Межгорье в Башкирии, сообщает "360.ru". Местная жительница Екатерина пожаловалась, что звери выходят в город не только ночью, но и при свете дня, ничуть не боясь людей. Хищники ходят и поодиночке, и в стае, совершая нападения на собак и кошек.

Доктор биологических наук Александр Савченко поспешил успокоить встревоженных россиян, заверив, что волк перестал быть угрозой для человека. Как пояснил эксперт в комментарии krsk.aif.ru, многовековое преследование и истребление выковало в этих хищниках глубокий страх перед людьми: "Человек волка преследовал всегда. Добывать его можно было круглый год. И всё это поддерживало страх, причем панический, перед человеком". Волчата видят, как боится людей волчица, и перенимают этот страх, даже если сами ни разу человека не видели.