Российская армия за прошедшие сутки освободила два населенных пункта в Харьковской области.

Бойцы группировки "Север" взяли под контроль Варваровку и Николаевку в Волчанском котле, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Всего в течение недели ВС России освободили 12 населенных пунктов в зоне спецоперации. Пресечены все попытки противника вырваться из окружения под Харьковом.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Нефедовку и Черное в Харьковской области.