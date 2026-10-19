Пророчество индийской провидицы о пятом аномальном затмении в 2027-м

Сегодня понедельник, 19 октября, а это значит, что до Нового года осталось 73 дня.

Индийская прорицательница Анурадха Верма предупредила о серьезных испытаниях, которым предстоит пройти людям в 2027 году.

Все дело в том, что следующий год будет астрономически аномальным: нас ждет пять затмений вместо стандартных четырех - двух солнечных и двух лунных. В небе произойдут процессы, которые приведут к переустройству всего мира, уверена провидица.