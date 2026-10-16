Певица Ая из "Города 312" заговорила после обширного инсульта: "Мне нельзя плакать, потому что сразу видно, что лицо косое"

Несколько лет назад солистка группы "Город 312" Ая (настоящее имя Светлана Назаренко) внезапно покинула коллектив. Народ задавался вопросом, куда делась певица, даже ходили слухи, что ее уволили ради новенькой девушки. Но все оказалось куда печальнее.

Оказалось, артистка перенесла обширный инсульт. Артистку чудом спасли. По словам певицы, она не жаловалась на здоровье и подумать не могла, что с ней может случиться такой удар. Одним из симптомов инсульта стала сильная головная боль.

Давление не показало сильных отклонений, Ая выпила таблетку и легла спать. А проснулась от страшной тошноты. Затем артистка и вовсе стала заговариваться. Муж, который был рядом, немедленно вызвал скорую помощь.

В программе "Есть вопросики" Светлана отметила, что последнее время было для нее тяжелым. Помимо обширного инсульта, ее сразила смерть родителей. Отец и мать ушли друг за другом. "Самое сложное было это десятилетие. Было сложно также в первый концерт после похорон папы. Какие-то концерты отменялись, меня даже положили в больницу, чтобы я пришла в себя, поговорила с психологами, неврологами. Честно говоря, это самое тяжелое. Ты держишь свои чувства внутри. Дай Бог, чтобы мое здоровье позволяло мне не так думать о себе. Это здорово, когда есть возможность быть максималистом в работе", - размышляет Ая.

Она вспомнила, как однажды приехала домой. Тогда у ее матери были боли, но она запретила внучке говорить об этом артистке. Сейчас же, после инсульта, Светлана констатирует, что рада, что родители не видят ее в таком состоянии.

"Любой матери будет больно видеть своего ребенка таким. Наверно, если бы мама и папа были живы, я бы была еще бодрее и веселее, чтобы их не расстраивать... Мне нельзя плакать, потому что сразу видно, что лицо косое", - сказала певица и не сдержала слез.

Отметим, что после перенесенного инсульта Ая не могла не только петь, но и говорить и лишь недавно голос прорезался. Сейчас исполнительница хита "Останусь" хвастается, что начать петь в такси или дома, в любой момент, когда ее захватывают чувства. Артистка рвется в студию.

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