Крым — прекрасный уголок, который "с четырех сторон омывается океаном". Такую неожиданную географическую характеристику дал российскому полуострову президент США Дональд Трамп.

Речь о Крыме зашла во время интервью политика телеканалу Newsmax. Дональд Трамп заявил, что власти Украины "отдали Крым", хотя это была "самая ценная часть" страны.

Авторитетность своего мнения президент Соединенных Штатов подкрепил заявлением о богатом опыте в работе с недвижимостью: "Я застройщик. Я разбираюсь в хороших земельных участках".

Американский лидер весьма вольно обходится с географией: то объявит Канаду 51-м штатом США, то предъявит права на Гренландию. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что Дональд Трамп создает собственную политическую географию не просто так — он решил перекроить мир, поскольку быстрых побед над проблемами не предвидится.

Тем временем верховный представитель Европейского союза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас села в лужу: глава евродипломатии принялась перечислять государства, которые поддержали заявление в поддержку киевского режима, и умудрилась перепутать Монако с Марокко.