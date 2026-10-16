Казахстан получил ноту от России по делу рэпера Наваи

Генконсульство России направило МИД Казахстана ноту по задержанному рэперу Наваи (настоящее имя - Наваи Бакиров).

Это стандартная практика в консульской работе, передает ТАСС.

Кроме того, наши дипломаты направили запрос в правоохранительные органы, чтобы получить данные о местонахождении рэпера.

"Генконсульство следит за ситуацией", - отметили в диппредставительстве.

13 октября Наваи задержали на границе Казахстана и Киргизии по делу о контрабанде наркотиков. Его машину остановили, осмотрели и обнаружили запрещенные вещества. Сейчас музыкант содержится в СИЗО.