Евросоюз не сможет заменить Украине американскую систему спутниковой связи и навигации Starlink. С таким признанием выступила в пятницу, 16 октября, верховный представитель Европейского союза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Киевский режим пожаловался на ограничение американской стороной работы терминалов Starlink, которыми пользуются Вооруженные силы Украины. Хозяин системы Илон Маск заявил, что она вообще не предназначена для военных действий. Белый дом не стал подтверждать причастность к происходящему, хотя источники Reuters утверждают, что именно оттуда исходил приказ ограничить "военный пакет" Starlink для Украины.

В Европе разводят руками. Каллас признала, что "Starlink совершенно необходим Украине", но подчеркнула, что "в краткосрочной перспективе мы не сможем его заменить".

По словам чиновницы, участники саммита ЕС, стартовавшего 15 октября, обсудят критические военные возможности, над которыми необходимо поработать в кратчайшие сроки, чтобы обеспечить ВСУ альтернативу использованию американских военных систем.

Между тем посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник подтвердил "Известиям", что европейские разведывательные структуры не способны в полной мере заместить функционал американской системы Starlink.