"Ели сосиски под столом!": Чужие люди пожалели детей певицы Валерии

Певица Валерия в новом интервью раскрыла неизвестные подробности своего брака с продюсером Александром Шульгиным. Артистка прервала многолетнее молчание.

Именно в тандеме с Александром Шульгиным певица Валерия исполнила все те песни, что сделали ее звездой, а сами стали хитами на много лет. От продюсера артистка родила сыновей Артемия и Арсения и дочь Анну. Вот только за красивой картинкой благополучного тандема и семьи стояли годы тотального контроля, психологическое насилие и рукоприкладство.

"У нас очень смешная была и грустная в какой-то мере история. Это случилось в моей прошлой, скажем так, жизни. Отец моих детей был вегетарианцем. Ему было жалко птичку. Людей нет, а птичку жалко. Он не ел мясо сам и всех нас заставлял жить так же. И я действительно десять лет не ела по этой причине мяса. Я не особо мясоед, мне было спокойно, ели рыбу и нормально", - начала свой рассказ Валерия.

Все изменилось, когда дети пошли в школу. Но в то время еще не было специального вегетарианского меню. "Они приходили в столовую, а там сосиски какие-нибудь. Они переглядывались и ели эти сосиски под столом!" - сообщила певица.

По словам артистки, педагогам было очень жаль детей артистки. Самое интересное, что, когда Валерия об этом узнала, она поддержала решение учителей. "А что они должны были есть? Они, что, должны были сидеть, есть рис сухой?" - вопросила певица в программе "Ой, мамочки!".

Ранее в интервью нынешний муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, заявил, что экс-супруг якобы все эти годы после развода не оставляет певицу в покое и даже лишил ее всей недвижимости.

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