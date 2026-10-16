Кремль объяснил передачу иностранных активов во временное управление

Передача активов пяти иностранных компаний в России во временное управление — это продолжение тренда, начавшегося ранее. На это указал в пятницу, 16 октября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Соответствующий президентский указ затрагивает АО "Каппа Рус", АО "Таркетт", ООО "Менсен Пакаджинг СНГ", ООО "Онтэкс ру" и ООО "Эивосис Пэкэджинг Кубань".

На этом фоне бизнес-омбудсмен Александр Шохин, которого цитирует ТАСС, рассказал, что оставшиеся в России западные компании забеспокоились о своем будущем. Он посоветовал им "вести себя, может быть, даже лучше многих российских компаний с точки зрения выполнения тех правил игры, которые есть".

Как подчеркнул Дмитрий Песков, "все эти компании — из недружественных стран, и это их происхождение было одним из факторов, который принимался во внимание при принятии решения".

Официальный представитель Кремля уточнил, что указанные компании происходят из стран, участвующих в незаконном удерживании российских авуаров и экспроприации собственности российских компаний на своей территории, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава государства Владимир Путин опроверг фейки о том, что Россия якобы намеревается национализировать активы иностранных компаний, находящихся в российской юрисдикции. Президент подчеркивал, что подобные слухи — это "ложь и провокация", поскольку наша страна "ничего не забирает, не крадет и не национализирует".

Тем временем первый вице-премьер России Денис Мантуров высказался относительно нормы о введении временного государственного управления на предприятиях, отнесенных к критической инфраструктуре. Политик заверил, что соответствующий президентский указ не предполагает национализацию частных предприятий.