Театр "Модерн" в новом сезоне покажет спектакль "Семнадцать мгновений весны"

Премьера в театра "Модерн" — спектакль "Семнадцать мгновений весны" по одноимённому роману Юлиана Семёнова.

Сюжет развивается вокруг главных событий весны 1945-го года, которые определили исход Второй мировой войны. Авторы сценической версии полностью придерживались оригинального текста. И даже поставили многие сцены из книги, которые не вошли в культовый сериал Татьяны Лиозновой. Главная сложность заключалась в том, что нужно было учесть множество исторических нюансов.

Юрий Грымов: "Буквально вчера были эксперты из внешней разведки и увидели фрагмент. И очень большое им спасибо, они увидели, что мы говорим, что Штирлиц был в партии 10 лет. Нет, он был 15, практически 16 лет в партии. Штирлиц, ну, собирательный образ Исаева, был до прихода Гитлера".