Собянин: Дорожная отрасль Москвы объединяет работников более 240 специальностей

Сергей Собянин в мессенджере "Макс" поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником. Отрасль объединяет свыше 240 специальностей. Это те, кто круглосуточно заботятся о чистоте и безопасности магистралей города. А вот потребности мегаполиса в материалах для дорожного ремонта обеспечиваются благодаря локализации в столице производств готовых асфальтобетонных смесей.

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Еще недавно здесь была промзона. Сегодня современное производство. Асфальтобетонный завод Курьяново изготавливает все виды смесей, необходимых для дорожных работ, больше 3 тысяч тонн в сутки.

Сергей Собянин: "Дорожная отрасль Москвы объединяет профессионалов свыше 240 специальностей. Сейчас в городе работают 17 асфальтобетонных заводов, производящих почти 2,5 тыс. тонн продукции в час. Они расположены в разных округах Москвы, что облегчает транспортную логистику. На заводе "Курьяново" работают больше 100 специалистов, парк специализированной техники насчитывает 11 единиц. Завод оснащён: двумя современными отечественными установками по производству асфальтобетонной смеси, продвинутым лабораторным оборудованием, позволяющим оперативно определять основные характеристики компонентов и готовой продукции".

На территории оборудованы склады для инертных материалов разных фракций. Здесь хранят, гранит, песок и отсев. Управление производством сосредоточено в операторской — специалисты задают рецептуру в соответствии с заявками, поступающими от диспетчерской службы.

Качество продукции проверяют в собственной лаборатории. Современное оборудование позволяет оперативно определять характеристики исходных компонентов и готовой смеси. Асфальтобетон тестируют на предел прочности, проверяют на водопоглощение и температуру.

Локализация производства асфальтобетонных смесей в столице — это не только качество дорог, но и сотни рабочих мест. Специалисты обеспечивают непрерывный технологический процесс: от приёма и подготовки компонентов до производства, лабораторного контроля и отгрузки готовой продукции.