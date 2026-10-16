В общественном транспорте Москвы устанавливают современные турникеты и терминалы

100 современных информационных терминалов по продаже билетов установили в столичном метро. Они гораздо быстрее обрабатывают платежи, обеспечивают безопасность операций, а меню простое и понятное. Одновременно на МЦД стали появляться обновленные турникеты, которые ощутимо отличаются от своих предшественников.

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Через "Щербинку" ежедневно проходят тысячи пассажиров. Теперь их встречают модернизированные турникеты нового поколения. Камера встроена прямо в корпус, а QR-код выводится на большой экран.

Система считывает код и сообщает об успешной оплате световыми сигналами. Техника нового поколения от Центральной пригородной пассажирской компании. Турникеты принимают виртуальную "Тройку", абонементы, социальные и транспортные карты, бумажные и электронные билеты.

Игорь Евдокимов, заместитель генерального директора по цифровым сервисам ЦППК: Для слабовидящих предусмотрен виброотклик и звуковые уведомления, турникеты поддерживают все способы оплаты.

Оценили новинку и родители с колясками, и активные горожане на велосипедах. Обновляются и терминалы по продаже билетов в Московском метрополитене. Новые аппараты вдвое сокращают время обслуживания пассажиров и рассчитаны на возросшую скорость платежей. Кроме того, у них интуитивно понятное меню.

Анастасия Ким, и.о. заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами: "Дизайн устройств выполнен по количественному стилю. Компактный корпус позволяет максимально эффективно использовать пространство станций. Новые терминалы оплаты производят в Москве по офсетному контракту. Устройство не только соответствует действующим требованиям к подобному оборудованию, но и имеет технологический потенциал для внедрения расширенного функционала".

Всего на 61 станции подземки появилось уже 100 таких терминалов, а в планах - закупить около двух тысяч автоматов, которые постепенно заменят устаревшую технику.