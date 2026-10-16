В Москве начали тестировать новую цветную разметку на дорогах

В Москве начали тестировать новую цветную разметку. Пока она появилась на проспекте Генерала Дорохова перед МКАД.

В частности, синие стрелки ведут к съезду на внутреннюю сторону, а красные - на внешнюю. Для удобства эти же цвета продублировали на дорожных указателях. Например, если нужно на север, можно увидеть синюю отметку рядом с нужным направлением и ориентироваться по ней.

Как объяснили в столичном Дептрансе, нововведение должно помочь водителям избегать резких маневров перед съездом.

Сергей Назаров, руководитель Дирекции ОДД ЦОДД: "Эксперимент продлится не менее года, за это время мы ее протестируем в разных условиях. В первую очередь в природно-климатических, а также оценим, как такая навигация понятна водителям и как она влияет на движение и безопасность".