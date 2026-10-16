Анастасия Ракова рассказала о запуске осеннего марафона новых занятий против хандры в "Московском долголетии"

В центрах "Московского долголетия" и на площадках партнеров проекта пройдет осенний марафон. Для участников подготовили семь тематических блоков, посвященных разным сферам жизни: здоровью, настроению, красоте, стилю, питанию, движению и новым впечатлениям.

"Даже маленькое решение выйти из дома и прийти в центр "Московского долголетия" становится большим шагом к позитивному настрою жителей "серебряного возраста". Именно поэтому мы постоянно расширяем список занятий в проекте "Московское долголетие". Так, сейчас стартует осенний марафон из семи тематических блоков, которые охватывают самые разные направления. Мы надеемся, что занятия помогут участникам противостоять осенней хандре, сохранять хорошее настроение и находить источники положительных эмоций, даже когда световой день становится короче, а погода все чаще портится. В октябре также открываются "Школа бариста" и "Школа русской чайной традиции" - новые форматы, которые позволяют старшему поколению осваивать необычные хобби!, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Подробности о программах представлены в материале на mos.ru.