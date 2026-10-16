Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют темпами выше инфляции

Бюджет Социального фонда России на 2027 год сбалансирован и обеспечит в полном объеме все пенсионные и соцобязательства перед россиянами. С таким заявлением выступил в пятницу, 16 октября, глава СФР Сергей Чирков.

Как отметил Чирков, доходы и расходы фонда растут. Страховые пенсии россиян в 2027 году планируется индексировать темпами, превышающими инфляцию, причем дважды: с 1 февраля — на уровень инфляции, затем с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда России.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем "Макс"-канале, что минимальный размер пенсии неработающих москвичей-пенсионеров с учетом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц.

Председатель президиума центрального правления Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что с 1 апреля 2027 года социальные пенсии проиндексируют для почти 3,5 миллиона россиян, из них подавляющая часть — это неработающие пенсионеры. Такие выплаты получают пожилые граждане, не сумевшие за трудовую жизнь набрать минимально необходимый стаж и пенсионные баллы, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что в России после длительного перерыва вновь будет произведено две индексации пенсий за год. 1 февраля 2027 года выплаты увеличат по уровню инфляции 2026 года, а 1 апреля планируется индексация страховой части пенсии с учетом темпов роста фонда оплаты труда за 2026 год.