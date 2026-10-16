Собянин: Социальные расходы составят половину бюджета Москвы на 2027-2029 годы

Социальные расходы составят половину бюджета Москвы на 2027-2029 годы, сообщил в своем канале в Мах Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, на социальную поддержку жителей столицы заложили 2,4 триллиона рублей.

По словам главы города, с 1 января 2027-го будут проиндексированы на 4,3% размеры пособий и выплат семьям с детьми, горожанам старшего поколения, людям с инвалидностью. Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 28580 рублей в месяц.

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