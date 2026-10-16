В США анонсировали, а потом отменили публичную смертную казнь. Неужели подобное станет нормой?

Стрима не будет. Но осадок остался. И не только потому, что, зная Трампа, никто не удивится, если он передумает обратно. И еще не раз. И даже не в том, что информационную бомбу - объявление о предстоящей трансляции - взорвал не кто иной, как американский министр войны Питт Хегсет, а чиновники такого уровня никогда и ничего не говорят просто так. Дело в том, что мир вступил в новую фазу. Где уже не действует привычные нормы, правила, запреты и табу. А значит, даже если это и была всего лишь "разведка боем", значит, настоящий бой еще впереди. Вполне возможно, что в прямом значении этого слова.

"Следует признать, что некоторый тренд на радикализацию общества, точнее, обществ различных действительно присутствует. И смертная казнь - это не единственная и не главная даже точка этой радикализации. Мир входит в состояние серьезного хаоса, раздробленности и неуверенности", - отметил Кирилл Стрельников, публицист, политолог.

Дело Хасана - показательный пример. Сначала президент США подписал приговор и одобрил и публичную форму приведения его в исполнение. По словам Трампа, такая мера предотвратит самые варварские преступления и обеспечит справедливость для семей жертв. Однако уже через несколько дней Трамп, по сообщениям американских информагентств, начал "сдавать назад". Мол, расстрел прикованного к инвалидному креслу Хасана сделает из него героя-мученика в глазах тех самых радикальных исламистов, которых, по первоначальному замыслу, должен был бы напугать. А потом и вовсе передумал и заявил, что никакого прямого эфире не будет.

Но информационный джин из бутылки уже выпущен. И его не получится так просто взять – и затолкать назад. Резко против публичной казни, а значит, и против решения Трамп, выступили ООН, Генассамблея Европы, мировые правозащитные организации. И очень многие с ними согласны. Превращение смерти пусть даже и убийцы в шоу - это точно такое же варварство, которое присуще тем, против кого эта мера направлена. И сам факт, что Трамп вначале был на шоу согласен, уже никуда не деть.

"Даже в авторитарных государствах, которые так любят критиковать на Западе, ничего подобного нет. В этом отношении есть, пожалуй, только один пример - это те показательные казни, которые проводит запрещенная в России террористическая организации ИГИЛ. Казнь в прямом эфире, которая будет проведена в США, - это практика террористической организации. Конечно, это абсолютно несовместимо с принципами гуманизма, с базовыми, основополагающими принципами защиты прав и свобод человека. И если действительно США пойдут на такую практику, то, по сути, это будет первая страна, которая пойдет на такое попрание чести, достоинства и человеческой жизни. И попрание принципов морали и нравственности", - указал Владимир Шаповалов, политолог, историк.

Дискуссия развернулась во всем мире. И вопрос отнюдь не только в том, расстреливать или нет, и если да - то как. Все гораздо серьезнее. В последние десятилетия считалось, что прогресс, в том числе и прогресс социальный, ведет к гуманизации. Что человеческая жизнь - абсолютная ценность, а значит - казнить нельзя никого. В итоге "тренд" развился до того, что террористу Брейвику, убившему 77 человек, предоставили трехкомнатную камеру со спортзалом, разрешили заочно учиться в университете Осло и периодически предоставляют трибуну в СМИ. Брейвик при каждом возможном случае радостно зигует и жалуется, что ему не подогревают масло на завтрак. Холодное, по его словам, плохо мажется на хлеб.

Неудивительно, что количество недовольных таким пониманием "гуманности" и "справедливости" в мире неуклонно росло. Было бы странно, если бы нынешняя администрация США не попыталась использовать этот разворот по полной программе. Исключительно в свою пользу.

"Здесь нужно понимать, что нынешняя администрация, американский политикум находится в состоянии униженных и оскорбленных. Их никто не слушает, им никто не подчиняется. На них плюют. Сейчас эта позорная ситуация на Ближнем Востоке - это такой удар по лицу, огромная пощечина имиджу американской всемогущей гегемонии. Им нужно хотя бы в рамках того, что у них в руках, показательно продемонстрировать свою мощь. Решительность - вплоть до физического уничтожения, расстрела", - продолжает Кирилл Стрельников.

Имидж - бог политики. Это хорошо понимает любая сверхдержава. Сейчас уже мало кто помнит, но тренд на гуманность в свое время ввел именно СССР. В 1947-м наша страна официально запретила смертную казнь. Страна-победитель нацизма всего через два года после Победы отказалась от убийств по приговору суда. Одно это способно было добавить симпатий к Советскому Союзу. Тем более, что и со справедливым возмездием тоже было все в порядке. Во время войны и в первый год после нацистских преступников казнили публично. На площадях Харькова, Киева, Минска, Ленинграда. Мысли, что может быть по-другому, тогда не было ни у кого. За то, что пережил наш народ во время войны, расплата могла быть только такой. Именно СССР был главным инициатором открытого и публичного Нюрнбергского процесса. И советские представители этого суда, в отличие от коллег, нацистских преступников не отмазывали. А уже через два года после Победы - полный запрет казней.

Продержался он, правда, всего три года. Почему - отдельная история. Но в 1947-м планета получила однозначный сигнал из Москвы: новый послевоенный мир будет не только справедлив, но и, чего не было никогда раньше, гуманен. Сегодняшняя сверхдержава номер один - США (по крайней мере, сами себя они идентифицируют только так и никак иначе) – идеей провести казнь в прямом эфире послала миру сигнал прямо противоположный. Дивный новый мир - это возвращение не просто назад, а к давно забытым, чуть ли не темным векам. С публичными казнями на площадях и превращением смерти в шоу.

Важная деталь: заявление Хегсета прозвучало не где-нибудь. А в подкасте блогера Джека Пособца. Накануне возвращения Трампа в Белый Дом Пособец вместе с Джошуа Лисеком написал книгу "Нелюди". В нашей стране она известна мало, а зря. Говорится в ней о том, как бороться с политическими противниками. Теми самыми "нелюдями". Спойлер: сбрасывать с вертолетов и расстреливать на стадионах. "Ничего подобного не было со времен Майн Кампф", - заявили тогда противники Трампа. А вот сторонники - в том числе Стив Бэннон, Дональд Трамп-младший, Такер Карлсон, Джей Ди Вэнс - своего восхищения книжкой Пособца не скрывали.

И именно в эфире у такого, мягко говоря, спорного автора Пит Хегсет и сделал свое заявление. Ставшее, кстати, крайне неожиданным даже для американских военных. Но вполне логичным именно в этом подкасте именно у этого ведущего.

"Господин Хегсет, известный своими достаточно экстремистскими взглядами и антиисламской направленностью мышления, прямо сказал: это было радикально-исламистское нападение. Здесь - четкий национальный и религиозный подтекст. Потому что, напомню, Хасан палестинского происхождения, он мусульманин. Чтобы понять, насколько это важно, стоит вспомнить визит Марка Рубио, госсекретаря США. Он произнес шикарную речь - сразу станет понятен подтекст этой истории. "Решения, которые мы примем, напишут историю следующего столетия. Могущество требует не только средств для собственной защиты, но и убедительности в готовности ими воспользоваться", - напомнил Кирилл Стрельников.

А значит, дело совсем не в судьбе Нидала Хасана. А в том, кого еще неоконы из окружения Трампа захотят назначить нелюдьми. И в том, сможет ли сам Трамп этому противостоять. Возможно, в этом – и разгадка резкого изменения позиции американского президента. Да, безусловно, говорить сегодня одно, а завтра - прямо противоположное, - вполне в его духе. Да, он действительно, может опасаться того, что трансляция создаст из преступника и убийцы образ мученика. Но, возможно, самое главное сомнение сейчас - в том, куда именно толкают США в частности и мир вообще люди, уверенные в том, что именно они знают, как надо. И при этом - даже не собираясь задумываться о последствиях своих решений.

А значит - благими намерениями и заявлениями снова может оказаться устлана дорога в ад. И увы, как это уже не раз бывало раньше, в этот ад отправятся отнюдь не только убийцы и преступники. Но и те, кто этот ад совсем не заслужил.