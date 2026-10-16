Социологи провели исследования и ужаснулись — люди стремительно глупеют

Раньше и трава была зеленее, и люди умнее. Как минимум в пользу второго пункта можно интерпретировать недавний опрос, проведенный Российской академией наук. Результаты оказались пусть и не плохие, но все же настораживающие. Некоторые наши соотечественники не смогли ответить на, казалось бы, простые вопросы. Впрочем, все познается в сравнении. За уровень знаний россиян пока не стыдно.

"Эти изменения происходят не только у нас. Например, в Европе и США, по данным опроса, который был проведен в 2024 году, 24 процента участников согласилось с тем, что Солнце вращается вокруг Земли. При этом я бы не переоценивал именно этот вопрос, потому что он зависит от формулировки. Если его задавать как правильное утверждение, то положительно отвечает больше респондентов", - отметил Тимофей Нестик, профессор РАН, заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН.

Кроме вопроса о Земле и Солнце, были и другие - по биологии и истории. Съемочная группа канала "ТВ Центр" решила задать их прохожим. Выборка у профессиональных социологов была, конечно, выше, но и статистика отличалась. В нашем случае респонденты оказались подкованы лучше. На вопрос "Правда ли, что Солнце вращается вокруг Земли?", отвечали в основном "Нет". Вопрос о динозаврах, которые якобы жили в одно время с людьми, у прохожих также проблем не вызвал. Самым сложным оказалось утверждение про антибиотики, которые убивают вирусы.

Шанс получить подобные ответы в условном Лос-Анджелесе сейчас намного ниже, чем в Москве. Впрочем, общая проблема и для России, и для Запада все же есть. Речь о динамике. По данным ученых, везде растет уровень знаний по так называемой "наукожизни", но снижается, например, в области физики и других точных наук.

"В некоторых странах уже давно, еще до пандемии было отмечено торможение или переворачивание так называемого эффекта Флинна. То есть примерно с 1975 года уровень интеллекта рос. В том числе под влиянием более качественного питания, системы образования, ее доступности, вообще демократизации знаний", - добавил Тимофей Нестик.

По математике показатель и вовсе самый слабый за последние четверть века. И это несмотря на рост популярности научных блогеров. Некоторые ролики в жанре научпоп собирают десятки миллионов просмотров, но на общую картину со знаниями это влияет мало.

"Интерес к науке как к профессии, к сожалению, почти не изменился. Каким он был 5 или 10 лет назад, таким остается и сейчас. Причина в стереотипах. Что в науке нет денег, что ученые сидят в лабораториях, что за копейки и никому не нужен там. Многие молодые люди до сих пор так думают. Поэтому даже сильные олимпиадники часто выбирают не науку, а айти. Хотя на самом деле научная деятельность сейчас развивается", - говорит Глеб Орлов, блогер, преподаватель физики.

Эксперты академии наук делают выводы на основе исследований. Чем быстрее происходит развитие технологий, чем больше в мире напряженности, тем меньше у людей тяга к знаниям.

"Помимо психологических факторов, в основе, конечно, лежит рост неравенства, распространение социальных сетей, доступ к коротким форматам обучения. Потом, конечно, пандемия, которая очень сильно сказалась на системе образования. Ну и, пожалуй, самая главная психологическая причина может состоять в неуверенности в будущем", - продолжает профессор Нестик.

Впрочем, ученые делают ремарку: говорить о конкретных причинах и их точном вкладе в ситуацию сложно. Опросы в данном случае помогают слабо, для этого необходимо проводить многолетние международные исследования с участием одних и тех же людей. Есть и не совсем очевидные выводы. Оказывается, вера в экстрасенсов вполне совместима с доверием к науке. Это говорят и специалисты, и люди на улицах.

А вот с колдунами ситуация иная. Человек, который в них верит, к научным знаниям не стремится. Впрочем, лечить эту проблему запретами, по мнению ученых, бессмысленно. Нужно аккуратно исправлять. Переходя от натаскивания на успешную сдачу тестов к развитию научного мышления. Также необходимо тренировать воображение, расширять круг общения и читать. Чаще испытывать то, что психологи называют познавательными эмоциями: удивление и любопытство.

"Кстати, к таким эмоциям относятся еще и благоговение перед сложностью и масштабами мироздания. Так что полезно чаще смотреть на звезды. Это то, что подтверждается экспериментами, и то, в чем можно быть твердо уверенным", - резюмировал Тимофей Нестик.

Если речь о ребенке и его тяге к знаниям, то родителям важно не переусердствовать с профориентацией.

"Часто бывает так, что человек, например, увлечен музыкой. А родители ему говорят – нет, сейчас в тренде программисты, иди в программирование. И таких историй много. В итоге человек уходит в другую сферу, строит карьеру только ради денег, без другой мотивации. Бывает, когда ребенку вообще ничего не интересно. И здесь хорошо помогает научпоп. Он показывает, что наука – это не только сидение в лаборатории, хотя и такое есть. Но именно оно и приводит к грандиозным открытиям", - отметил блогер Глеб Орлов.

Впрочем, и научпоп бывает разный. Иногда популярные блогеры вдруг решают, что они теперь большие ученые и нужно срочно поделиться с аудиторией своими открытиями. И здесь мы подходим к еще одной проблеме соцсетей – цифровым пузырям. Из-за алгоритмов и целевого продвижения пользователям показывают то, что они смотрели раньше. И если вы любите подкасты про колдунов, то вряд ли увидите в своей ленте лекцию о космосе. Поэтому и нужно иногда выходить за пределы привычных тем. Главное в процессе – не превратить тягу к знаниям в бесконечный марафон.

Выученная наизусть энциклопедия ума не прибавит. А разумное потребление актуально не только в магазинах, но и в науке.