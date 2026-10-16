МВД опровергло разрешение сотрудникам ГАИ самостоятельно лишать водителей прав

Сообщения о том, что с марта 2027 года сотрудники Госавтоинспекции будет наделены полномочиями самостоятельно лишать автомобилистов водительских прав, не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пятницу, 16 октября, в Министерстве внутренних дел России.

В ведомстве подчеркнули, что Госавтоинспекция не получит полномочий лишать права управления автомобилем без решения суда — оно по-прежнему будет обязательным.

При этом министерство подтвердило, что в 1 марта 2027 года изменится порядок медицинского освидетельствования водителей. Соответствующие заключения будут оформлять в электронном виде, вносить в федеральный реестр системы здравоохранения и передавать сведения в МВД.

Ведомство уточнило, что прекращение права управления транспортным средством не тождественно лишению водительских прав. Возврат удостоверения осуществляется после устранения факторов, выявленных в ходе медицинского освидетельствования, сообщает ТАСС.

Ранее Верховный суд России постановил, что незаконно отбирать у человека водительские права за нарушение правил дорожного движения, если личность нарушителя установлена только с его собственных слов и не подтверждена документально.

Между тем россиян предупредили о риске лишиться водительских прав за сбитую птицу. Юрист Елена Кудерко объяснила: это считается полноценным ДТП, поэтому уезжать с места инцидента нельзя под угрозой лишения прав или административного ареста.