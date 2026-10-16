Мощности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) России по выпуску дизельного топлива вдвое превосходят внутренние потребности. Об этом рассказал в пятницу, 16 октября, заместитель главы федерального правительства Александр Новак.

Как отметил вице-премьер, даже с учетом ухода заводов на плановые ремонты выпускаемого в России дизельного топлива хватит и для удовлетворения внутренних потребностей, и для экспорта.

Все вопросы, касающиеся фрахта, страхования и поставок дизельного топлива в США фактически уже решены, подчеркнул Новак.

Министр энергетики России Сергей Цивилев, в свою очередь, рассказал, что наша страна выстроила систему защиты нефтеперерабатывающих заводов: "Любые налеты, если достигается цель, они, конечно же, сказываются. Но у нас построена целая система, как этому можно противодействовать". Как подчеркнул глава Минэнерго, которого цитирует ТАСС, "пока справляемся".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем рассказал, что российское дизельное топливо уже начало поступать на мировые рынки — это будет иметь позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков. Критику дизельной сделки со стороны европейцев политик объяснил тем, что Европа традиционно проявляет себя как "партия войны".