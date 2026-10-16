Глушко врезал Губину после его слов о Наташе Королевой

Андрей Губин весьма неуклюже, по мнению пользователей Сети, прошелся по Наташе Королевой. Ее супруг, артист Сергей Глушко, не оставил это без ответа.

Все началось с того, что на днях Андрей Губин вышел в свет. На мероприятии ведущий назвал его заслуженным артистом России, но певец немедленно отреагировал, сообщив, что у него нет никаких званий. "Я не против, потому что Наташе Королевой дали "заслуженную артистку" еще фиг знает когда, а Наташа Королева и Андрей Губин - это все-таки разные величины", - ляпнул известный исполнитель.

Далее он развил мысль. Певец сообщил, что написал "столько", что у него нет никакой зависти по этому поводу. Кроме того, он чувствует много внимания от публики и добавил в качестве примера Тину Тернер, которая не была "ни заслуженная и ни народная артистка США".

В Сети многие пользователи сочли, что Андрей Губин унизил коллегу. История дошла до мужа Наташи Королевой Сергея Глушко, передает Teleprogramma.org. Он явно не скрыл ехидства. "Я рад, что Андрей Губин вспомнил Наташу. Мы-то ее не забывали, собственно говоря. Я имею в виду себя не как мужа, а как поклонника, как человека, который слушает ее песни. Поэтому уже "Ура!". Прогресс налицо, так сказать. Андрей Губин начинает вспоминать коллег. И это уже хорошо. Дай Бог скоро вернется на сцену! Мы ждем", - врезал артисту стриптизер Тарзан.

Напомним, Андрей Губин завершил карьеру, находясь на самом пике. Исполнитель хита "Девушки как звезды" закрылся от мира и несколько лет не появлялся на публике. А ведь он был некогда одним из самых успешных и востребованных артистов. Однако певец давно ушел в тень, перестал выступать и ведет крайне закрытый образ жизни. Как утверждает сам Губин, он страдает от страшных болей и ему не до концертов.

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