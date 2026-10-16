Мир на Украине наступит, причем уже в обозримой перспективе. Такой прогноз высказал в пятницу, 16 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам политика, мир наступит "если не в этом году, то в следующем", причем в завершении конфликта заинтересованы обе его стороны.

При этом Лукашенко подчеркнул, что "Россия мощнее, крепче, она еще может долго воевать", хотя боевые действия оказывают "влияние на экономику огромное, вы это тоже видите".

Белорусский лидер предупредил, что если киевский режим не согласится на мирное урегулирование в 2026 году, в следующем "будет еще сложнее, а потом и невозможно будет", сообщает БелТА.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией может завершиться до ноября 2026 года. Однако украинские депутаты, на встрече с которыми прозвучало это бравурное заявление, не поверили: слишком часто утратившие легитимность президент Украины выступает с подобными несбыточными прогнозами.

В Кремле между тем указывали, что завершить конфликт на Украине можно до конца суток при одном простом условии: Москва уже озвучила свои требования и не намерена от них отказываться. Если Киев продолжит отказываться от переговоров и серьезных решений на пути мирного урегулирования, спецоперация продолжится до победного конца.