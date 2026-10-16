Сохранение комфортного уровня жизни в странах Европы возможно лишь в случае продолжения поддержки Украины. Такую логическую цепочку вывел премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Политик фактически признал, что Европа рассматривает киевский режим как инструмент нанесения России стратегического поражения. Как пишет The Guardian, Кулбергс заявил, что "если мы хотим комфорта в Европе, есть круассаны, пить кофе по утрам и не думать об угрозах, мы должны поддерживать Украину".

Латвийский премьер также предложил европейцам нехитрый способ сэкономить ради помощи киевскому режиму — пить поменьше пива. По словам Кулбергса, нужно не так уж много: "Это один бокал пива в год или даже меньше для одного европейца — мы можем себе это позволить".

Призывы европейских политиков к своим избирателям "затянуть пояса потуже, укутаться потеплее, вместо душа обтереться тряпкой" звучат уже пятый год. Однако терпеть лишения ради Украины готовы всё меньше европейских налогоплательщиков, страдающих от ощутимого снижения уровня жизни. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц критически высказался про украинских мигрантов в Европе, которые крайне неохотно устраиваются на работу и предпочитают жить на пособия.

Украинские власти между тем не спешат благодарить своих западных доноров. Предводитель киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что "весь мир, Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах", пока Россия продолжает наносить удары возмездия. По выражению Зеленского, это оставляет "очень такой неприятный привкус".