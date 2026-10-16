Украина ведет переговоры с европейскими партнерами о создании отдельного европейского трека для диалога с Россией. Таким образом, дипломатическим путем, Киев рассчитывает урегулировать конфликт, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Как сказал Зеленский на пресс-брифинге в Брюсселе, Европа предпринимает некоторые шаги для создания своего канала. Он должен представлять, в первую очередь, интересы Украины, заявил глава киевского режима.

По словам украинского лидера, предстоит найти формат, в котором Киев мог бы общаться с Москвой. Зеленский убежден, что такой канал будет создан в ближайшее время.