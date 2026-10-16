Соединенные Штаты все еще не сняли ограничения на работу спутниковой системы связи Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил в пятницу, 16 октября, предводитель киевского режима Владимир Зеленский.

За день до этого источники в украинском Министерстве обороны утверждали, что "военный пакет" американской спутниковой системы Starlink вновь доступен в полной мере украинским военнослужащим.

Как утверждает утративший легитимность президент Украины, "скорость интернета от SpaceX постепенно возвращают, но пока не в полном объеме" (цитаты по ТАСС).

В Евросоюзе между тем разводят руками и признают неспособность найти для Украины замену Starlink. Верховный представитель Европейского союза по международным делам и политике безопасности Кая Каллас при этом подчеркивает, что такая спутниковая система необходима украинской армии.

Однако Киеву и Европе указывают на то, что даже западные разведданные и Starlink не в состоянии помочь украинской армии. Отставной подполковник американской армии Дэниел Дэвис назвал исход специальной военной операции на Украине предрешенным, поскольку все ресурсы, необходимые для победы, находятся на стороне России — ВСУ ждет полный крах с помощью Запада или без нее.