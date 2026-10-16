Генштаб Войска Польского разработал оперативные планы нанесения упреждающих высокоточных ударов по Калининградской области. Привести в исполнение эти планы предполагается в ситуации, когда война с Россией станет неизбежной. То есть, еще ничего не произошло, а польские гусары в сомкнутом строю уже идут в атаку, сказано в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

Захарова напомнила, что польские военные намерены уничтожить всю военную инфраструктуру, в первую очередь – комплексы "Искандер" и С-400. Собираются задействовать американские ракетные комплексы "Хаймарс" и польские "Хомар-К", истребители F-16 с высокоточными ракетами, барражирующие боеприпасы и ударные беспилотники.

В заявлении МИД подчеркивается: варшавским и прочим "стратегам" не стоит забывать о том, что неоднократно говорили президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Они заявляли, что любой акт агрессии против Калининградской области повлечет за собой испепеляющий ответ всеми имеющимися средствами. Война будет очень короткой.