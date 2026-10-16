За крепкими объятиями и поцелуями с европейскими лидерами телекамеры следят особенно пристально. Зеленский всеми силами пытается доказать миру, что Украина - по-прежнему номер один для Старого света. В Брюссель он прибыл традиционно жаловаться. Полный функционал "Старлинков" на Украине так и не восстановили. Разведданные американцы тоже не предоставляют. Гвоздь в крышку украинского гроба - дизельная сделка Москвы и Вашингтона. Так что пора европейцам активнее искать для Киева денежную помощь. Ну и куда без шпильки в адрес Дональда Трампа. Уже предупрежденный европейскими патронами, что американскому лидеру хамить не стоит, Зеленский обошелся пантомимой.

Перед камерами главаря киевского режима подбадривает мадам еврокомиссар. Урсула фон дер Ляйен гарантирует: Европа настроена воевать хоть весь следующий год. Осталось всего ничего - обсудить и согласовать бюджет. Но это мелочи. Минфин Украины заявляет: стране на военные нужды не хватает 40 млрд евро. Зеленский же у ЕС, видимо, попросил сумму с процентами - 70 миллиардов. Где Брюссель возьмет средства - главарю киевского режима не интересно. По его мнению, сумма вполне подъемная.

В кулуарах один из евродепутатов заявил, что помощь Киеву напоминает ему полив пустыни. Интересно, что в ходе саммита никаких новых партий вооружений, включая ракеты для ПВО или же финансовой помощи, предложено не было. Предыдущую попытку передать средства Украине заблокировала Бельгия. Премьер страны Барт де Вевер уже давно давит на то, что этот вечно варящий горшочек пора снимать с плиты.

США своими ракетами-перехватчиками тоже жертвовать не собираются, пишет издание American Conservative. Представители Швеции, Финляндии и Германии хотели, чтобы Еврокомиссия подготовила подробную оценку нужд Киева в финансировании, но это тоже ни к чему не привело. И даже страны, идущие в авангарде русофобии, пыл поубавили. Чехия не будет гарантировать кредит ЕС для Украины, заявил премьер страны Бабиш.

Издание Wall Street Journal сообщает: в обмен на доступ к "Старлинку" Зеленский готов на все. Даже якобы предложил США на 100 дней прекратить удары по российским НПЗ. По данным журналистов, эту сделку главарь киевского режима еще на прошлой неделе обсудил с сенаторами США. Реакция Белого дома пока неизвестна.