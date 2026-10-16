В Москве представили документальный фильм "Под двуглавым орлом"

На этой премьере в "Художественном" говорят на двух языках - русском и сербском. Как и герои фильма - семь генералов, которые сражались против Наполеона. Документальное кино "Под двуглавым орлом" рассказывает о великих сербах и их соотечественниках на российской военной службе.

"Эти люди были смелы, они были воодушевлены идеей защиты Российской империи, которую считали своей второй родиной. И их боевые раны, их подвиги стали огромным вкладом в победу русского оружия. И поэтому мы считаем сербов не только нашими друзьями, но и соратниками", - отметил Александр Жаров, генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинг".

"Под двуглавым орлом" - часть масштабного цикла "Русь", который рассказывает об исторических событиях и личностях. Идея этого фильма появилась после визита министра культуры Сербии Николы Селаковича в Эрмитаж - в Военной галерее он обратил внимание на портреты русских генералов сербского происхождения. Их копии были переданы на родину.

Продолжением проекта стал документальный фильм Анны Смолкиной, которая изучала связи России и Сербии и сделала множество открытий.

"Георгий Эммануэль возглавил экспедицию на Эльбрус. И это была не просто прогулка друзей, там были геолог и биолог. И вот сопровождающий этой экспедиции стал первым человеком, который покорил Эльбрус, и история русского альпинизма начинается и отчитывается с этой точки", - рассказала она.

Фильм, созданный по инициативе "Газпром нефти" и при поддержке "Газпром-Медиа Холдинга", уже доступен на онлайн-платформах, чтобы каждый мог узнать об общей истории двух братских народов "Под двуглавым орлом".