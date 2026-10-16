Более 70 полицейских пострадали в ходе беспорядков в столице Албании

Французские школьники выстраивают баррикады. Правда, выглядят эти заграждения совсем неубедительно. Вот подростки демонстративно переворачивают мусорные контейнеры прямо перед полицейскими. Кажется, школьники и сами забывают, для чего вообще вышли на улицу. Немного танцуют и хором исполняют популярные зарубежные хиты.

Но взрослые решили напомнить собравшимся школьникам, что это все-таки не праздник, а серьезный протест. Преподаватели с кулаками идут на полицейских. Жандармерия применяет грубую физическую силу не только по отношению ко всем митингующим. Среди задержанных в Париже - снова десятки молодых и пожилых людей. Лицеисты, студенты, школьники, учителя недовольные высокой стоимостью обучения, низкими зарплатами педагогического состава, чрезмерной нагрузкой на преподавателей, продолжают блокировать работу сотен учебных заведений.

Так называемые "мирные" акции протеста, которые начались во Франции, перекинулись на многие другие европейские страны. Массовые беспорядки в Албании. В Тиране штурмом взяли Министерство экономики. Столица в огне. Протестующие забрасывают полицию камнями и бутылками с зажигательной смесью. Требования все те же - снижение стоимости обучения, строительство новых школ, обновление инфраструктуры университетов, борьба с коррупцией. Есть и еще одно условия - отставка премьер-министра Албании Эди Рамы.

Эди Рама, что вполне естественно, отказался уходить. А президент Албании Байрам Бегай призвал протестующих сохранять спокойствие. Однако те к мирному диалогу явно не готовы. Ситуация в стране накалилась до предела.