Вашингтон ищет способы отмены антироссийских санкций

Вашингтон оказался в ситуации, когда вынужден искать способы отмены санкций против России. Об этом заявил журналистам в кулуарах РЭН-2026 спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Дмитриев подчеркнул, что американская сторона безостановочно работает над снятием своих санкций. Американцы все больше и больше понимают, что санкции вредят именно США, убежден спецпредставитель российского президента.

Глава РФПИ подтвердил, что находится в постоянном контакте со спецпосланниками американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. И не только с ними, но и с Минфином США, приводит слова Дмитриева РИА Новости.