Лукашенко показал ополченцам прием рукопашного боя

Александр Лукашенко продемонстрировал бойцам народного ополчения прием рукопашного боя. Президент Беларуси посетил учебно-тренировочное занятие одного из отрядов в Верхнедвинском районе Витебской области.

Понаблюдав за тренировкой, Лукашенко не выдержал и посоветовал инструктору научить бойцов бороться против ножа снизу. Белорусский лидер показал прием на одном из бойцов, вывернув ему руку. Видел распространил Telegram-канал "Пул первого".

Лукашенко рассказал, что этому его научили еще в детстве. Прием показал ему в детстве один самбист, закрутив будущему президенту руку и вывернув плечо.