Новак подтвердил участие России в балансировке энергетических рынков

Страны пытаются обезопасить себя с точки зрения энергоресурсов. Однако обеспечить стабильность на глобальном уровне можно, только сотрудничая, заявил вице-премьер Александр Новак на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Вице-премьер подчеркнул, что Россия готова участвовать в балансировке энергетических рынков. Москва намерена сохранять свою роль в обеспечении энергетической безопасности на партнерских, долгосрочных отношениях. Соглашение по дизельному топливу с США Новак назвал прагматичным решением, выгодным всем игрокам рынка.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в пятницу говорили по телефону. Глава Белого дома по итогам беседы объявил о договоренности о поставках Москвой до трех миллионов тонн дизеля на американский и мировой рынки, передает ТАСС.