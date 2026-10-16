Украина помогает гарантировать безопасность Европы. И эти гарантии следует отразить в бюджете ЕС, к вопросу надо подойти серьезно, заявил Владимир Зеленский, выступая на саммите ЕС. Украинский лидер призвал европейцев определить, какие именно оборонные возможности Украины должны быть учтены.

По словам Зеленского, Киеву дополнительно нужно получить от Брюсселя в 2027 году как минимум 70 миллиардов евро. Такую сумму ранее озвучило британское издание Financial Times. Европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому и пообещали продолжать предоставлять финансирование в рамках кредита в 90 миллиардов евро.

Однако новой помощи в виде денег или вооружений главе киевского режима не предложили. Ранее на саммите премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что ЕС должен продолжать поддержку Киева, если европейцы хотят есть круассаны и пить кофе по утрам, передает ТАСС.