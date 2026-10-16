В Москве прошел региональный этап всероссийского чемпионата пилотирования дронов "Пилоты будущего". Мероприятие состоялось в Российском технологическом университете. Организовало его московское отделение "Движения первых" совместно с Федерацией гонок дронов России.

Участники соревновались в двух дисциплинах: "Технический симулятор - гонки беспилотных воздушных судов" и "Класс 75 мм".

Пять участников, показавших лучшие результаты, представят Москву во всероссийском финале, который пройдет в столице 17-22 ноября.

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