Путин: С начала года освобождено около 6,5 тыс. кв. км территорий и 310 населенных пунктов

Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, передает ТАСС.

Как заявил президент, с начала года освобождено около 6,5 тысячи квадратных километров территорий и 310 населенных пунктов.

Под контролем Киева остается чуть больше 10% территории ДНР и около 16% Запорожской области, ЛНР полностью под контролем ВС России, добавил глава государства.

Также российский лидер подчеркнул, что создание зоны безопасности на Украине не будет предметом переговоров. Эта задача решается успешно. Президент отметил: главная цель - обеспечить абсолютную безопасность российского приграничья.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов, в свою очередь, доложил, что ВС России освободили город Доброполье в ДНР. В городе завершена ликвидация окруженных формирований противника. Под контроль российских войск также перешла Сергеевка.