Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что ВС России освободили город Доброполье в ДНР. Завершена ликвидация окруженных формирований противника. Под контроль российских войск также перешла Сергеевка.

Всего с 1 сентября ВС России взяли под контроль 92 населенных пункта в зоне СВО. В сентябре–октябре войска группировки "Центр" освободили 15 населенных пунктов.

Как уточнил Герасимов, на краснолиманское направление ВСУ перебросили наиболее подготовленные формирования, усиленные националистами и иностранными наемниками. На фоне отсутствия успехов на земле командование противника организовало серию пиар-акций.

ВС России наступают в направлении Запорожья, освобождение Запорожской области ведется в плановом порядке, добавил начальник Генштаба. На купянском направлении российские войска также ведут наступление на запад.

В Харьковской области полностью завершено уничтожение двухтысячной группировки противника, также сообщил Герасимов. Под контроль российских войск перешли 28 населенных пунктов. Группировка войск "Север" продолжает продвижение в направлении города Сумы.

При этом глава Генштаба отметил, что киевский режим сделал ставку на удары по гражданским объектам. В ответ наносятся удары по ключевым объектам украинского ВПК.

Всего в сентябре–октябре ВС России нанесли 12 массированных ударов, поразив 30 предприятий, задействованных в производстве и хранении вооружений. Удары также наносятся по предприятиям металлургической отрасли.

Сталелитейное производство на Украине остановлено, работа основных портов Чёрного моря также прекращена, указал Герасимов.